Презентация книги Госсовета Дагестана прошла в Правительстве

Начал мероприятие Почетный Председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов. Он озвучил, что Госсовет являлся уникальным органом власти, который помог региону подняться на новый уровень. «Я горжусь и все мы имеем право гордиться тем, что в трудное для России и республики время жители региона проявили патриотизм и любовь к отечеству. Показали в очередной раз, что являются преданными гражданами своей родины, честными, правильными и порядочными людьми», — высказался Магомедали Магомедов. «Это не просто книга, здесь говорится про эпоху России. Если бы не было данной эпохи и того, о чем мы сейчас говорим, вряд ли мы смотрели с уверенностью в будущее. У нашей республики есть потенциал и силы, чтобы начатое нашими старшими мы смогли продолжить и подарить Дагестану счастливую жизнь», — заявил руководитель региона Сергей Меликов.

