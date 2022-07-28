Начал мероприятие Почетный Председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов. Он озвучил, что Госсовет являлся уникальным органом власти, который помог региону подняться на новый уровень.
«Я горжусь и все мы имеем право гордиться тем, что в трудное для России и республики время жители региона проявили патриотизм и любовь к отечеству. Показали в очередной раз, что являются преданными гражданами своей родины, честными, правильными и порядочными людьми», — высказался Магомедали Магомедов.
«Это не просто книга, здесь говорится про эпоху России. Если бы не было данной эпохи и того, о чем мы сейчас говорим, вряд ли мы смотрели с уверенностью в будущее. У нашей республики есть потенциал и силы, чтобы начатое нашими старшими мы смогли продолжить и подарить Дагестану счастливую жизнь», — заявил руководитель региона Сергей Меликов.
Презентация книги Госсовета Дагестана прошла в Народном Собрании
- Автор Дарья
- 28 июля, 2022. Четверг 08:44
Вчера, 27 июля, в Доме Правительства Дагестана состоялась презентация книги «Государственный Совет Республики Дагестан 1994-2006 гг», изданная при поддержке руководителя региона Сергея Меликова, Администрации Главы и Правительства РД.
Начал мероприятие Почетный Председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов. Он озвучил, что Госсовет являлся уникальным органом власти, который помог региону подняться на новый уровень.
«Я горжусь и все мы имеем право гордиться тем, что в трудное для России и республики время жители региона проявили патриотизм и любовь к отечеству. Показали в очередной раз, что являются преданными гражданами своей родины, честными, правильными и порядочными людьми», — высказался Магомедали Магомедов.
«Это не просто книга, здесь говорится про эпоху России. Если бы не было данной эпохи и того, о чем мы сейчас говорим, вряд ли мы смотрели с уверенностью в будущее. У нашей республики есть потенциал и силы, чтобы начатое нашими старшими мы смогли продолжить и подарить Дагестану счастливую жизнь», — заявил руководитель региона Сергей Меликов.
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