В самом начале Меликов поблагодарил гостей за визит в Дагестан: «Мы высоко ценим уровень взаимодействия, складывающийся сегодня между нашей республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами. Уверен, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс нашей совместной работе по всем направлениям. Считаю сегодня очень важным обсуждение возможностей наращивания наших торгово-экономических и деловых контактов. Убежден, что у нас есть все возможности для последующего расширения номенклатуры поставляемой продукции. Также мы надеемся на сотрудничество в привлечении новых инвестиций». Подробнее материал можно прочитать тут.