Во встрече также поучаствовали сенатор Ильяс Умаханов, Председатель Правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, члены кабмина и Народного Собрания региона.
Глава РД и Мохаммад Ахмад Аль-Джабер обсудили вопросы совместной работы Дагестана с ОАЭ
- Автор Дарья
- 27 июля, 2022. Среда 15:51
Руководитель РД Сергей Меликов сегодня провел встречу с послом ОАЭ в РФ Мохаммадом Ахмадом Аль-Джабером. Они обсудили тему сотрудничества между регионом и Объединенными Арабскими Эмиратами.
В самом начале Меликов поблагодарил гостей за визит в Дагестан: «Мы высоко ценим уровень взаимодействия, складывающийся сегодня между нашей республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами. Уверен, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс нашей совместной работе по всем направлениям. Считаю сегодня очень важным обсуждение возможностей наращивания наших торгово-экономических и деловых контактов. Убежден, что у нас есть все возможности для последующего расширения номенклатуры поставляемой продукции. Также мы надеемся на сотрудничество в привлечении новых инвестиций». Подробнее материал можно прочитать тут.
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