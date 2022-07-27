ЗАМАНА - Сергей Меликов провел встречу с гендиректором РТРС Андреем Романченко

Сергей Меликов провел встречу с гендиректором РТРС Андреем Романченко

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27 июля, 2022. Среда 11:14
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Сергей Меликов провел встречу с гендиректором РТРС Андреем Романченко

Вчера, 26 июля, руководитель РД Сергей Меликов встретился с гендиректором Российской телевизионной и радиовещательной сети Андреем Романченко, приехавшим с рабочими делами в республику.

Сергей Меликов провел встречу с гендиректором РТРС Андреем Романченко
Политика

Они обсудили тему развития радиотелепередающей сети, а также необходимость обновления линий электропередач, подходящих к объектам РТРС. 

Цифровая телесеть РТРС – самая большая на планете, она состоит из 5040 передающих станций и 10080 передатчиков. 

«Радиотелепередающая сеть остаётся одним из ключевых источников информации для жителей региона, и нам важно её развивать», – озвучил Сергей Меликов, поблагодарив Андрея Романченко за осуществляемую в Дагестане деятельность. 

Гендиректор РТРС со своей стороны рассказал Меликову о предстоящем открытии модернизированной башни «Махачкала», оснащенной современной системой подсветки с возможностью организации светового шоу. В нынешнем году прошли работы по реконструкции башни 180 метров. 

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