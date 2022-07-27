Сергей Меликов провел встречу с гендиректором РТРС Андреем Романченко

Вчера, 26 июля, руководитель РД Сергей Меликов встретился с гендиректором Российской телевизионной и радиовещательной сети Андреем Романченко, приехавшим с рабочими делами в республику.

Они обсудили тему развития радиотелепередающей сети, а также необходимость обновления линий электропередач, подходящих к объектам РТРС.

Цифровая телесеть РТРС – самая большая на планете, она состоит из 5040 передающих станций и 10080 передатчиков.

«Радиотелепередающая сеть остаётся одним из ключевых источников информации для жителей региона, и нам важно её развивать», – озвучил Сергей Меликов, поблагодарив Андрея Романченко за осуществляемую в Дагестане деятельность.

Гендиректор РТРС со своей стороны рассказал Меликову о предстоящем открытии модернизированной башни «Махачкала», оснащенной современной системой подсветки с возможностью организации светового шоу. В нынешнем году прошли работы по реконструкции башни 180 метров.