Они обсудили тему развития радиотелепередающей сети, а также необходимость обновления линий электропередач, подходящих к объектам РТРС.
Цифровая телесеть РТРС – самая большая на планете, она состоит из 5040 передающих станций и 10080 передатчиков.
«Радиотелепередающая сеть остаётся одним из ключевых источников информации для жителей региона, и нам важно её развивать», – озвучил Сергей Меликов, поблагодарив Андрея Романченко за осуществляемую в Дагестане деятельность.
Гендиректор РТРС со своей стороны рассказал Меликову о предстоящем открытии модернизированной башни «Махачкала», оснащенной современной системой подсветки с возможностью организации светового шоу. В нынешнем году прошли работы по реконструкции башни 180 метров.