ЗАМАНА - Арсен Рустамов занял пост руководителя территориального органа статистики по Дагестану

Арсен Рустамов занял пост руководителя территориального органа статистики по Дагестану

Автор
27 июля, 2022. Среда 08:23
|||
Арсен Рустамов занял пост руководителя территориального органа статистики по Дагестану

Арсен Рустамов ушел с поста врио главы Минэкономики РД и займет теперь должность руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики (Дагстат). Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-служба министерства экономики.

Арсен Рустамов занял пост руководителя территориального органа статистики по Дагестану
Политика

Арсену Рустамову 45 лет, он получил диплом ДГТУ. В 1999–2018 годах работал в Дагстате, далее перешел на работу в администрацию главы и правительства региона. Весной 2021 года он занял пост первого заместителя руководителя Минэкономики, а с февраля нынешнего года временно исполнял обязанности министра. Рустамов является победителем кадрового конкурса «Мой Дагестан».

Прочитано 15 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top