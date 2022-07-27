Арсен Рустамов занял пост руководителя территориального органа статистики по Дагестану

Арсен Рустамов ушел с поста врио главы Минэкономики РД и займет теперь должность руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики (Дагстат). Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-служба министерства экономики.

Арсену Рустамову 45 лет, он получил диплом ДГТУ. В 1999–2018 годах работал в Дагстате, далее перешел на работу в администрацию главы и правительства региона. Весной 2021 года он занял пост первого заместителя руководителя Минэкономики, а с февраля нынешнего года временно исполнял обязанности министра. Рустамов является победителем кадрового конкурса «Мой Дагестан».