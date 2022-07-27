Глава РД наградил выдающихся дагестанцев в День Конституции региона

Государственные награды были вручены 40 дагестанцам, которым удалось достигнуть больших успехов в экономике, культуре, науке, спорте, образовании, здравоохранении и в других сферах.

Меликов поздравил участников встречи с Днём Конституции Дагестана: «26 июля мы празднуем годовщину принятия Основного закона региона, закрепившего государственное устройство Дагестана, придавшего правовую форму фундаментальным ценностям нашего общества, взявшего под защиту его самобытную культуру, традиции и языковые особенности».

Он добавил: «В нынешних сложных условиях мы особенно остро осознаем, насколько важно для родины, для нашего многонационального народа быть сплоченными, преданными отечеству, как завещали наши отцы и деды: идти вперед, защищать страну и на полях сражений, и в мирной жизни».