ЗАМАНА - Глава РД наградил выдающихся дагестанцев в День Конституции региона

Глава РД наградил выдающихся дагестанцев в День Конституции региона

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27 июля, 2022. Среда 00:53
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Глава РД наградил выдающихся дагестанцев в День Конституции региона

Вчера, 26 июля, руководитель РД Сергей Меликов отметил заслуги выдающихся жителей региона.

Глава РД наградил выдающихся дагестанцев в День Конституции региона
Политика

Государственные награды были вручены 40 дагестанцам, которым удалось достигнуть больших успехов в экономике, культуре, науке, спорте, образовании, здравоохранении и в других сферах. 

Меликов поздравил участников встречи с Днём Конституции Дагестана: «26 июля мы празднуем годовщину принятия Основного закона региона, закрепившего государственное устройство Дагестана, придавшего правовую форму фундаментальным ценностям нашего общества, взявшего под защиту его самобытную культуру, традиции и языковые особенности».

Он добавил: «В нынешних сложных условиях мы особенно остро осознаем, насколько важно для родины, для нашего многонационального народа быть сплоченными, преданными отечеству, как завещали наши отцы и деды: идти вперед, защищать страну и на полях сражений, и в мирной жизни».

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