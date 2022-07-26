Джамаладин Гасанов:« Конституция Дагестана - гарант свободы и верховенства права»

«Сердечно поздравляю всех земляков с государственным праздником нашей республики – Днем Конституции Республики Дагестан!

Принятие основного закона стало важнейшим событием в истории многонационального дагестанского народа, позволило сделать правильный выбор на пути становления правового демократического общества. Убежден, что опираясь на этот важнейший документ, мы сумеем преодолеть все имеющиеся трудности и достичь новых высот в своем развитии, обеспечить мир и согласие на нашей земле.

Конституция РД способствует сохранению общественной стабильности в республике, отражает твердую волю и стремление народа обеспечить единство и целостность Дагестана в составе Российской Федерации.

Конституция Дагестана - гарант свободы и верховенства права. Она открывает перед нами простор для реализации своих идей и стремлений, а наша задача - хранить ее ценности и строить на их базе стабильное, современное, цивилизованное государство.

Желаю всем мира, согласия, здоровья и благополучия во имя процветания нашей Республики!», — говорится в тексте поздравления.