ЗАМАНА - Джамаладин Гасанов:« Конституция Дагестана - гарант свободы и верховенства права»

Джамаладин Гасанов:« Конституция Дагестана - гарант свободы и верховенства права»

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26 июля, 2022. Вторник 10:13
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Джамаладин Гасанов:« Конституция Дагестана - гарант свободы и верховенства права»

Депутат Госудаостренной Думы РФ Джамаладин Гасанов поздравил дагестанцев с Днём Конституции региона.

Джамаладин Гасанов:« Конституция Дагестана - гарант свободы и верховенства права»
Политика

«Сердечно поздравляю всех земляков с государственным праздником нашей республики – Днем Конституции Республики Дагестан!
Принятие основного закона стало важнейшим событием в истории многонационального дагестанского народа, позволило сделать правильный выбор на пути становления правового демократического общества. Убежден, что опираясь на этот важнейший документ, мы сумеем преодолеть все имеющиеся трудности и достичь новых высот в своем развитии, обеспечить мир и согласие на нашей земле.
Конституция РД способствует сохранению общественной стабильности в республике, отражает твердую волю и стремление народа обеспечить единство и целостность Дагестана в составе Российской Федерации.
Конституция Дагестана - гарант свободы и верховенства права. Она открывает перед нами простор для реализации своих идей и стремлений, а наша задача - хранить ее ценности и строить на их базе стабильное, современное, цивилизованное государство.
Желаю всем мира, согласия, здоровья и благополучия во имя процветания нашей Республики!», — говорится в тексте поздравления. 

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