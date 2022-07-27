В аэропорту Махачкалы гостя встретил заместитель премьер-министра региона Ризван Газимагомедов. В рамках рабочей поездки Валентин Иванов собирается посетить объекты дорожной инфраструктуры Дагестана, обсудить тему развития транспортного потенциала субъекта, а также ознакомиться с процессом осуществления работ по ремонту многостороннего автомобильного пункта пропуска через Государственную границу России Яраг-Казмаляр.
Замминистра транспорта России Валентин Иванов прилетел в Махачкалу
- Автор Дарья
- 27 июля, 2022. Среда 06:25
В Дагестан по работе вчера, 24 июля, прилетел заместитель руководителя Минтранспорта РФ Валентин Иванов.
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