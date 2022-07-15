Встретили гостя в махачкалинском аэропорту заместитель премьер-министра региона Ризван Газимагомедов, заместитель руководителя АО «Завод «Дагдизель» Батыр Эмеев и президент Дагестанского союза промышленников и предпринимателей Сефер Алиев.

В рамках визита пройдет встреча с лидером РД Сергеем Меликовым и участие в совещании общего собрания членов Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей субъекта»

В ходе собрания будут объявлены итоги осуществленной работы за 2020-2021 гг., пройдет избрание нового президента регионального отделения, а также подписание трёхстороннего Соглашения о совместной работе между Правительством РД, Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей» и Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей РД».