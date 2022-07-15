ЗАМАНА - Сергей Меликов раскритиковал ситуацию в социальной сфере Рутульского района

Сергей Меликов раскритиковал ситуацию в социальной сфере Рутульского района

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15 июля, 2022. Пятница 08:52
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Сергей Меликов раскритиковал ситуацию в социальной сфере Рутульского района

Вчера, 14 июля, руководитель республики Сергей Меликов с рабочим визитом побывал в Рутульском районе Дагестана.

Сергей Меликов раскритиковал ситуацию в социальной сфере Рутульского района
Политика

Первым пунктом расписания стало посещение Рутульской школы №1. Визит был неожиданным. В летнее время в школе работает детский лагерь, с воспитанниками которого Сергей Меликов провел беседу.

Для школы приезд руководителя РД был сюрпризом, поэтому директору пришлось отвечать на «неудобные» вопросы без подготовки. После осмотра учебного заведения, которое пребывало в плачевном состоянии, Сергей Меликов поручил начать его ремонт уже в 2023 году. Как заявил глава субъекта, подобное отношение к социальному объекту и детям недопустимо. Претензии Сергея Меликова касались как состояния школы, так и работы по воспитанию учеников, которая здесь не идет должным образом. Поэтому на собрание с главой района Ибрагимом Ибрагимовым в администрации муниципалитета был вызван руководитель управления образованием, который не смог внятно объяснить, почему учебное заведение оказалось в подобном печальном состоянии. Подробнее материал можно прочитать тут.

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