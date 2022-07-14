ЗАМАНА - Сергей Меликов осмотрел участковую больницу в одном из сел Курахского района

Сергей Меликов осмотрел участковую больницу в одном из сел Курахского района

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14 июля, 2022. Четверг 16:22
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Сергей Меликов осмотрел участковую больницу в одном из сел Курахского района

Руководитель РД совершил визит в участковую больницу села Кабир Курахского района. Об этом сообщили в telegram-канале Администрации Главы Дагестана.

Сергей Меликов осмотрел участковую больницу в одном из сел Курахского района
Политика

Амбулатория находится в старом здании, которое не отвечает потребностям жителей. Коллектив попросил главу региона рассмотреть возможность открытия для села нового медицинского учреждения.

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