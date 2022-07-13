ЗАМАНА - Назначен первый заместитель руководителя Минтуризма РД

Назначен первый заместитель руководителя Минтуризма РД

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13 июля, 2022. Среда 02:06
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Назначен первый заместитель руководителя Минтуризма РД

Первым заместителем руководителя Минтуризма Дагестана стал Абдула Магомедов. Соответствующее постановление в прошлую пятницу подписал премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Назначен первый заместитель руководителя Минтуризма РД
Политика

Абдула Магомедов родился в селе Хотода Шамильского района региона. Он один из победителей кадрового конкурса «Мой Дагестан», который проходил в 2018 году. В прошлом работал на различных постах в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, в том числе руководителем финансового отдела этого ведомства.

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