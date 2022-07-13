Назначен первый заместитель руководителя Минтуризма РД

Абдула Магомедов родился в селе Хотода Шамильского района региона. Он один из победителей кадрового конкурса «Мой Дагестан», который проходил в 2018 году. В прошлом работал на различных постах в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, в том числе руководителем финансового отдела этого ведомства.