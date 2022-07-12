Открывая совещание, спикер Совета Федерации поздравила дагестанцев с прошедшим праздником Курбан-Байрам. Матвиенко заметила, что Дагестан – уникальная республика как по своему географическому положению, так и благодаря многонациональному колориту.

Продолжая, она коротко озвучила итоги прошедшего дня. Так, 11 июля спикер Совфеда ознакомилась со 2-м этапом модернизации аэропорта «Махачкала». Она отметила важность объекта, выразив готовность оказать помощь в завершении реализации проекта.

Комментируя посещение школы имени Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале, Валентина Матвиенко заметила: «Действительно, героический человек, который совершил подвиг. Он заслужил, чтобы его именем были названы улица и школа. Хочу поблагодарить дагестанцев за таких великих патриотов. Это героические воины, которые в настоящее время участвуют в специальной военной операции».

Валентина Матвиенко отметила, что Совет Федерации глубоко погружен в проблемы республики.

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