В беседе спикер Совфеда поблагодарила главу РД за приглашение посетить регион и поделилась своими впечатлениями от увиденного в республике. «Давно не была у вас и крайне приятно видеть, как регион меняется. Посмотрели социальные объекты: детсады и школы. Более 30 детских садов открылось за последнее время. Команда под вашим руководством нацелена на достижение реальных результатов по тем проблемам, которые долгие годы лишь копились. И теперь нужно находить возможности, ресурсы и как можно оперативнее их реализовывать», – озвучила Валентина Матвиенко.