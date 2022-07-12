В беседе спикер Совфеда поблагодарила главу РД за приглашение посетить регион и поделилась своими впечатлениями от увиденного в республике. «Давно не была у вас и крайне приятно видеть, как регион меняется. Посмотрели социальные объекты: детсады и школы. Более 30 детских садов открылось за последнее время. Команда под вашим руководством нацелена на достижение реальных результатов по тем проблемам, которые долгие годы лишь копились. И теперь нужно находить возможности, ресурсы и как можно оперативнее их реализовывать», – озвучила Валентина Матвиенко.
Прошла рабочая встреча Главы Дагестана и Валентины Матвиенко
- Автор Дарья
- 12 июля, 2022. Вторник 08:06
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым.
Подчёркивая особое отношение президента РФ Владимира Путина к Дагестану, Валентина Матвиенко отметила, что республика может рассчитывать на поддержку Совета Федерации. Подробнее материал можно прочитать тут.
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