«Дорогие земляки! Уважаемые братья и сёстры! Поздравляю всех вас с одним из самых главных праздников Ислама – Курбан-Байрамом!
В славный и светлый праздник Курбан-Байрам желаю истиной веры, крепкого здоровья, чистых помыслов, щедрости души, уважения окружающих, любви и благополучия.
В этот нерушимый праздник пусть Аллах дарует нам сильной веры и уверенность в завтрашнем дне. Да будут услышаны Ваши искренние молитвы и небеса помогут в дальнейшем процветании и не оставит ваши дома и ваши семьи.
Да благословит Вас Всевышний всеми благами этого праздничного дня!», — говорится в тексте.