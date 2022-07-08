Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов поздравил дагестанцев с праздником Курбан-байрам

В тексте поздравления Гасанов отметил, что праздник жертвоприношения — один из самых светлых в исламе.

«Дорогие земляки! Уважаемые братья и сёстры! Поздравляю всех вас с одним из самых главных праздников Ислама – Курбан-Байрамом!

В славный и светлый праздник Курбан-Байрам желаю истиной веры, крепкого здоровья, чистых помыслов, щедрости души, уважения окружающих, любви и благополучия.

В этот нерушимый праздник пусть Аллах дарует нам сильной веры и уверенность в завтрашнем дне. Да будут услышаны Ваши искренние молитвы и небеса помогут в дальнейшем процветании и не оставит ваши дома и ваши семьи.

Да благословит Вас Всевышний всеми благами этого праздничного дня!», — говорится в тексте.