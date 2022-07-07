Собрание прошло по поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова. Теперь в Правительстве будут проходить расширенные заседания с участием руководителей всех органов исполнительной власти на темы развития районов и городов региона. В том числе будут изучены вопросы эффективности совместной работы органов власти с администрацией муниципального образования.