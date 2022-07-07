ЗАМАНА - Проблемы развития Буйнакска обсудили на совещании в Правительстве Дагестана

Проблемы развития Буйнакска обсудили на совещании в Правительстве Дагестана

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07 июля, 2022. Четверг 09:12
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Проблемы развития Буйнакска обсудили на совещании в Правительстве Дагестана
Вчера, 6 июля, премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл собрание на тему взаимодействия органов исполнительной власти региона с администрацией Буйнакска и решению первоочередных задач комплексного социально-экономического развития муниципалитета.
Проблемы развития Буйнакска обсудили на совещании в Правительстве Дагестана
Политика

Собрание прошло по поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова. Теперь в Правительстве будут проходить расширенные заседания с участием руководителей всех органов исполнительной власти на темы развития районов и городов региона.  В том числе будут изучены вопросы эффективности совместной работы органов власти с администрацией муниципального образования.

Премьер рассказал, что руководителем РД поручено на собраниях в Правительстве республики обсуждать актуальные темы развития муниципалитетов. Подробнее материал можно прочитать тут.

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