Собрание прошло по поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова. Теперь в Правительстве будут проходить расширенные заседания с участием руководителей всех органов исполнительной власти на темы развития районов и городов региона. В том числе будут изучены вопросы эффективности совместной работы органов власти с администрацией муниципального образования.
Проблемы развития Буйнакска обсудили на совещании в Правительстве Дагестана
- Автор Дарья
- 07 июля, 2022. Четверг 09:12
Вчера, 6 июля, премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл собрание на тему взаимодействия органов исполнительной власти региона с администрацией Буйнакска и решению первоочередных задач комплексного социально-экономического развития муниципалитета.
Премьер рассказал, что руководителем РД поручено на собраниях в Правительстве республики обсуждать актуальные темы развития муниципалитетов. Подробнее материал можно прочитать тут.
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