ЗАМАНА - Меценат Омар Муртазалиев Указом Президента награжден Орденом Почета

Меценат Омар Муртазалиев Указом Президента награжден Орденом Почета

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04 июля, 2022. Понедельник 10:47
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Меценат Омар Муртазалиев Указом Президента награжден Орденом Почета

Орден Почета вручили известному дагестанскому бизнесмену и меценату Омару Муртазалиеву. Постановление о награждении подписал президент России Владимир Путин. 

Меценат Омар Муртазалиев Указом Президента награжден Орденом Почета
Политика

Государственную награду меценату вручили за обеспечение успешной подготовки отечественных атлетов, которые достигли успехов на прошедших Играх четырехлетия в Токио.  Стоит напомнить, что Омар Муртазалиев является первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы страны. Также он известен своим участием в благотворительности – бизнесмен помогает не только спортивной сфере, но и поддерживает проекты по строительству социально-значимых объектов в Дагестане, оказывает поддержку малоимущим, организовывает поездки в хадж для мусульман. 

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