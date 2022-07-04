Меценат Омар Муртазалиев Указом Президента награжден Орденом Почета

Государственную награду меценату вручили за обеспечение успешной подготовки отечественных атлетов, которые достигли успехов на прошедших Играх четырехлетия в Токио. Стоит напомнить, что Омар Муртазалиев является первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы страны. Также он известен своим участием в благотворительности – бизнесмен помогает не только спортивной сфере, но и поддерживает проекты по строительству социально-значимых объектов в Дагестане, оказывает поддержку малоимущим, организовывает поездки в хадж для мусульман.