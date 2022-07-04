Государственную награду меценату вручили за обеспечение успешной подготовки отечественных атлетов, которые достигли успехов на прошедших Играх четырехлетия в Токио. Стоит напомнить, что Омар Муртазалиев является первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы страны. Также он известен своим участием в благотворительности – бизнесмен помогает не только спортивной сфере, но и поддерживает проекты по строительству социально-значимых объектов в Дагестане, оказывает поддержку малоимущим, организовывает поездки в хадж для мусульман.
Меценат Омар Муртазалиев Указом Президента награжден Орденом Почета
- Автор Дарья
- 04 июля, 2022. Понедельник 10:47
Орден Почета вручили известному дагестанскому бизнесмену и меценату Омару Муртазалиеву. Постановление о награждении подписал президент России Владимир Путин.
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