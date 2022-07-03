У мемориала правительственная делегация почтила минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.

После этого для гостей организовали обзорную экскурсию по территории Музея обороны Брестской крепости, где отражены героические и трагические страницы российских граждан.

Премьер Дагестана с большим интересом осмотрел сооружения, скульптурные композиции и памятники защитникам цитадели. Абдулмуслимову рассказали об историческом прошлом крепостных зданий и важнейших событиях, которые случались на территории крепости.

Нужно заметить, что в комплексе увековечена память о дагестанце, родом из Бабаюртовского района, 1918 года рождения, Салгерееве Хасане Саповича.

Дагестанские гости посетили место захоронения героя.