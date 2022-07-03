ЗАМАНА - В Брестской крепости почтили память дагестанца-героя ВОВ Хасана Салгереева

В Брестской крепости почтили память дагестанца-героя ВОВ Хасана Салгереева

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03 июля, 2022. Воскресенье 04:33
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В Брестской крепости почтили память дагестанца-героя ВОВ Хасана Салгереева
В рамках рабочего визита в Республику Беларусь премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил город Брест. Здесь он возложил цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Брестская крепость – герой».
В Брестской крепости почтили память дагестанца-героя ВОВ Хасана Салгереева
Политика

У мемориала правительственная делегация почтила минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне. 

После этого для гостей организовали обзорную экскурсию по территории Музея обороны Брестской крепости, где отражены героические и трагические страницы российских граждан.

Премьер Дагестана с большим интересом осмотрел сооружения, скульптурные композиции и памятники защитникам цитадели. Абдулмуслимову  рассказали об историческом прошлом крепостных зданий и важнейших событиях, которые случались на территории крепости. 

Нужно заметить, что в комплексе увековечена память о дагестанце, родом из Бабаюртовского района, 1918 года рождения, Салгерееве Хасане Саповича. 

Дагестанские гости посетили место захоронения героя. 

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