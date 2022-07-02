ЗАМАНА - Глава РД посетил винно-коньячный завод «Избербашский»

Глава РД посетил винно-коньячный завод «Избербашский»

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02 июля, 2022. Суббота 03:55
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Глава РД посетил винно-коньячный завод «Избербашский»

В рамках рабочего визита в Избербаш руководитель РД Сергей Меликов посетил Винно-коньячный завод «Избербашский».

Глава РД посетил винно-коньячный завод «Избербашский»
Политика

Во время осмотра директор компании Магомед Абдулаев ознакомил Меликова с производственными мощностями предприятия и рассказал о перспективах его будущего развития.

Главе Дагестана рассказали, что на данный момент завод перерабатывает более 10 000 тонн винограда за сезон. В числе производственных показателей – 10 тонн коньячного дистиллята в сутки, 100 000 выдержанных коньячных дистиллятов в дубовых бочках и 300 000 в эмалированных цистернах.

Кроме того, на предприятии проходит строительство новых цехов, открыт большой дегустационный зал, стартовала линия розлива шампанского с полной автоматизацией.

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