Во время осмотра директор компании Магомед Абдулаев ознакомил Меликова с производственными мощностями предприятия и рассказал о перспективах его будущего развития.
Главе Дагестана рассказали, что на данный момент завод перерабатывает более 10 000 тонн винограда за сезон. В числе производственных показателей – 10 тонн коньячного дистиллята в сутки, 100 000 выдержанных коньячных дистиллятов в дубовых бочках и 300 000 в эмалированных цистернах.
Кроме того, на предприятии проходит строительство новых цехов, открыт большой дегустационный зал, стартовала линия розлива шампанского с полной автоматизацией.
Глава РД посетил винно-коньячный завод «Избербашский»
- Автор Дарья
- 02 июля, 2022. Суббота 03:55
В рамках рабочего визита в Избербаш руководитель РД Сергей Меликов посетил Винно-коньячный завод «Избербашский».
Во время осмотра директор компании Магомед Абдулаев ознакомил Меликова с производственными мощностями предприятия и рассказал о перспективах его будущего развития.
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