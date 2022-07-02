Глава РД посетил винно-коньячный завод «Избербашский»

Во время осмотра директор компании Магомед Абдулаев ознакомил Меликова с производственными мощностями предприятия и рассказал о перспективах его будущего развития.



Главе Дагестана рассказали, что на данный момент завод перерабатывает более 10 000 тонн винограда за сезон. В числе производственных показателей – 10 тонн коньячного дистиллята в сутки, 100 000 выдержанных коньячных дистиллятов в дубовых бочках и 300 000 в эмалированных цистернах.



Кроме того, на предприятии проходит строительство новых цехов, открыт большой дегустационный зал, стартовала линия розлива шампанского с полной автоматизацией.