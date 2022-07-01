В пленарном собрании поучаствовал премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В ходе совещания Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Дагестан одним из приоритетных субъектов в развитии логистики с ориентацией на Юг и Восток, в том числе с учетом западных санкций.

Как заявляет Матвиенко, транзит белорусской продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона можно осуществлять через морские порты Дагестана и Астрахани.

"Ещё один приоритетный для наших государств момент касается решения логистических вопросов. В силу санкций мы активно работаем над тем, чтобы выстраивать альтернативные логистические алгоритмы.

Как я знаю, Республика Дагестан и Астраханская область прорабатывают возможности для обеспечения транзитной перевозки белорусских товаров через свои морские порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", — подчеркнула она.

Валентина Матвиенко отметила, что все предварительные договорённости уже достигнуты.