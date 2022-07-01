ЗАМАНА - Глава Дагестана осмотрел многоквартирный дом в Избербаше, в котором предоставлены квартиры детям-сиротам

Глава Дагестана осмотрел многоквартирный дом в Избербаше, в котором предоставлены квартиры детям-сиротам

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01 июля, 2022. Пятница 13:46
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Глава Дагестана осмотрел многоквартирный дом в Избербаше, в котором предоставлены квартиры детям-сиротам

Сегодня, 1 июля, руководитель РД Сергей Меликов в рамках рабочего визита в Избербаш осмотрел многоквартирный дом, в котором предоставлены квартиры детям-сиротам.

Глава Дагестана осмотрел многоквартирный дом в Избербаше, в котором предоставлены квартиры детям-сиротам
Политика

Мэр Избербаша Магомед Исаков заявил, что в прошлом году в результате процедур государственных закупок куплено 15 квартир для детей-сирот, по всем помещениям заключены соглашения специализированного найма. А уже в текущем году был заключён еще один муниципальный договор, по которому еще 2 квартиры переданы россиянам в пользование. В общем в очереди на данный момент 176 сирот.

Как заявляет застройщик, квартиры, которые являются муниципальной собственностью, полностью отделаны под ключ и готовы к жизни в них. С получателями квартир будет подписано соглашение специализированного найма сроком на 5 лет, по истечении которого при условии, что квартира содержится в надлежащем порядке, а у нанимателя нет долгов по коммунальным платежам, с ним подписывается контракт социального найма, позволяющий приватизировать жилплощадь. Застройщик проинформировал, что 20-30 процентов своей прибыли всегда выделяет на социальную помощь.

 

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