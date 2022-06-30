ЗАМАНА - Дагестанские депутаты проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта «О поправках к Конституции РД»

Дагестанские депутаты проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта «О поправках к Конституции РД»

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30 июня, 2022. Четверг 15:35
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Дагестанские депутаты проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта «О поправках к Конституции РД»

Депутаты из Дагестана отдали свои голоса за принятие в первом чтении законопроекта «О поправках к Конституции РД». Об этом информирует Telegram-канал Администрации Главы РД.

Дагестанские депутаты проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта «О поправках к Конституции РД»
Политика

81 из 82 присутствующих на сессии народных избранников проголосовали за принятие законопроекта.

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