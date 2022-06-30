ЗАМАНА - Сергей Меликов: «Во все тяжелые для страны времена дагестанцы вставали на защиту Отечества»

Сергей Меликов: «Во все тяжелые для страны времена дагестанцы вставали на защиту Отечества»

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30 июня, 2022. Четверг 14:11
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Сергей Меликов: «Во все тяжелые для страны времена дагестанцы вставали на защиту Отечества»

В своем выступлении на 13 сессии Народного Собрания РД руководитель региона Сергей Меликов отметил храбрость дагестанских военнослужащих.

Сергей Меликов: «Во все тяжелые для страны времена дагестанцы вставали на защиту Отечества»
Политика

«Во все тяжелые времена для России жители Дагестана вставали на защиту родину. И сегодня наши с вами братья выполняют цели, поставленные Верховным Главнокомандующим РФ Владимиром Владимировичем Путиным», – заявил он.

Мы искренне скорбим по каждому из дагестанцев, которые пали смертью храбрых. Для военного, который знает, что в 100 метрах от него находится огневая точка, подняться в рост и идти атаковать эту огневую точку – это уже героизм. Он стал героем, нашим, дагестанским героем, продолжателем тех традиций, которые были заложены еще дедами и прадедами, отметил руководитель республики.

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