Сергей Меликов: «Во все тяжелые для страны времена дагестанцы вставали на защиту Отечества»

«Во все тяжелые времена для России жители Дагестана вставали на защиту родину. И сегодня наши с вами братья выполняют цели, поставленные Верховным Главнокомандующим РФ Владимиром Владимировичем Путиным», – заявил он.

Мы искренне скорбим по каждому из дагестанцев, которые пали смертью храбрых. Для военного, который знает, что в 100 метрах от него находится огневая точка, подняться в рост и идти атаковать эту огневую точку – это уже героизм. Он стал героем, нашим, дагестанским героем, продолжателем тех традиций, которые были заложены еще дедами и прадедами, отметил руководитель республики.