«Это финансирование, обеспечение доступа к долгосрочным кредитным ресурсам, формирование режима необременительного налогового контроля, упрощенное администрирование, разработка алгоритма гарантированного долгосрочного спроса на новую инновационную продукцию. Такие параметры на данный момент прорабатываются органами исполнительной власти, они начнут действовать уже с 1 января нового года. Эти цели необходимо проработать на уровне федеральных институтов нашего правительства, наших ведомств и должны начать реализовываться», — отметил Глава Дагестана.
Для развития промышленных кластеров в достижении технологического суверенитета страны и выстраивания всех сфер жизни на качественно новом технологическом уровне верховным главнокомандующим дано поручение правительству России определить ключевые парам
- Автор Дарья
- 30 июня, 2022. Четверг 13:05
Для развития промышленных кластеров в достижении технологического суверенитета России и контроля всех областей жизни на качественно новом технологическом уровне Владимиром Путиным дано поручение правительству страны выявить главные параметры нового режима работы. В этой части Президент РФ определил ключевые позиции для этой работы.
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