Для развития промышленных кластеров в достижении технологического суверенитета страны и выстраивания всех сфер жизни на качественно новом технологическом уровне верховным главнокомандующим дано поручение правительству России определить ключевые парам

Автор Дарья |||

Для развития промышленных кластеров в достижении технологического суверенитета России и контроля всех областей жизни на качественно новом технологическом уровне Владимиром Путиным дано поручение правительству страны выявить главные параметры нового режима работы. В этой части Президент РФ определил ключевые позиции для этой работы.