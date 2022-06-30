ЗАМАНА - Глава РД: «Не надо спекулировать на проблеме земель отгонного животноводства!»

Глава РД: «Не надо спекулировать на проблеме земель отгонного животноводства!»

Автор
30 июня, 2022. Четверг 11:51
|||
Глава РД: «Не надо спекулировать на проблеме земель отгонного животноводства!»

В ходе 13-й сессии Народного Собрания Дагестана руководитель РД Сергей Меликов предостерег от попыток использовать вопрос о землях отгонного животноводства в личных целях.

Глава РД: «Не надо спекулировать на проблеме земель отгонного животноводства!»
Политика

«Не нужно спекулировать на проблемах жителей региона! На данных землях за 30 лет появилось примерно 200 поселений, на территориях которых построены капитальные домостроения, работают 78 школ, 16 детских садов, амбулатории и другие объекты», – заметил он.

Общая площадь земель отгонного животноводства в республике составляет более 1,5 миллиона гектаров. Однако региональным законодательством, в том числе законом «О статусе земель отгонного животноводства», недостаточно урегулирован статус этих земель, что не позволяет в полной мере реализовать конституционные права проживающих там дагестанцев, подчеркнул Сергей Меликов.

Глава Дагестана заметил, что важно объяснять гражданам на местах, что землю у них никто не отнимает, её просто нужно вовлечь в хозяйственный оборот.

Прочитано 20 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top