Глава РД: «Не надо спекулировать на проблеме земель отгонного животноводства!»

В ходе 13-й сессии Народного Собрания Дагестана руководитель РД Сергей Меликов предостерег от попыток использовать вопрос о землях отгонного животноводства в личных целях.

«Не нужно спекулировать на проблемах жителей региона! На данных землях за 30 лет появилось примерно 200 поселений, на территориях которых построены капитальные домостроения, работают 78 школ, 16 детских садов, амбулатории и другие объекты», – заметил он.

Общая площадь земель отгонного животноводства в республике составляет более 1,5 миллиона гектаров. Однако региональным законодательством, в том числе законом «О статусе земель отгонного животноводства», недостаточно урегулирован статус этих земель, что не позволяет в полной мере реализовать конституционные права проживающих там дагестанцев, подчеркнул Сергей Меликов.

Глава Дагестана заметил, что важно объяснять гражданам на местах, что землю у них никто не отнимает, её просто нужно вовлечь в хозяйственный оборот.