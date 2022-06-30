«Не нужно спекулировать на проблемах жителей региона! На данных землях за 30 лет появилось примерно 200 поселений, на территориях которых построены капитальные домостроения, работают 78 школ, 16 детских садов, амбулатории и другие объекты», – заметил он.
Общая площадь земель отгонного животноводства в республике составляет более 1,5 миллиона гектаров. Однако региональным законодательством, в том числе законом «О статусе земель отгонного животноводства», недостаточно урегулирован статус этих земель, что не позволяет в полной мере реализовать конституционные права проживающих там дагестанцев, подчеркнул Сергей Меликов.
Глава Дагестана заметил, что важно объяснять гражданам на местах, что землю у них никто не отнимает, её просто нужно вовлечь в хозяйственный оборот.