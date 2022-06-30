Виталий Вовк поприветствовал гостей из Дагестана, заметив, что компания не в первый раз встречает представителей южного субъекта России на своей территории.
Ремонтный центр Минского тракторного завода может появиться в Дагестане
- Автор Дарья
- 30 июня, 2022. Четверг 10:08
В рамках рабочего визита в Республику Беларусь премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 29 июня, встретился с гендиректором ОАО «Минский тракторный завод» Виталием Вовком.
В процессе встречи они обсудили тему открытия на территории Дагестана ремонтного центра Минского тракторного завода.
В свою очередь, премьер РД рассказал, почему строительство подобного центра актуально в республике. Как он заявил, на данный момент в Дагестане, по оценочным сведениям, используется порядка 5500 тракторов, из которых 80 процентов, а это 4400 единиц, приходится на тракторы белорусского производства разных лет выпуска. Подробнее можно прочитать тут.
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