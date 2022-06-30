Виталий Вовк поприветствовал гостей из Дагестана, заметив, что компания не в первый раз встречает представителей южного субъекта России на своей территории.

В процессе встречи они обсудили тему открытия на территории Дагестана ремонтного центра Минского тракторного завода.

В свою очередь, премьер РД рассказал, почему строительство подобного центра актуально в республике. Как он заявил, на данный момент в Дагестане, по оценочным сведениям, используется порядка 5500 тракторов, из которых 80 процентов, а это 4400 единиц, приходится на тракторы белорусского производства разных лет выпуска. Подробнее можно прочитать тут.