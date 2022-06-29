На совещании был обсужден процесс создания и утверждения генеральных планов сел, входящих в состав муниципальных районов республики, а также практику внедрения алгоритмов комплексного развития территорий и инфраструктурного меню.
Глава РД провел собрание Совета по развитию градостроительства и архитектуры региона
- Автор Дарья
- 29 июня, 2022. Среда 13:31
Вчера, 28 июня, под руководством Сергея Меликова прошло собрание Совета при руководителе РД по развитию градостроительства и архитектуры в регионе.
Как заявил Сергей Меликов, все села в регионе необходимо обеспечить качественными и современными документами территориального планирования, так как это даст возможность гарантировать сбалансированный и комплексный подход к застройке территорий. В результате чего архитектура городов станет лучше, появятся условия для обеспечения дагестанцев жильем, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурой, удовлетворяющей потребности жителей. Подробнее можно прочитать тут.
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