Вчера, 28 июня, под руководством Сергея Меликова прошло собрание Совета при руководителе РД по развитию градостроительства и архитектуры в регионе.

На совещании был обсужден процесс создания и утверждения генеральных планов сел, входящих в состав муниципальных районов республики, а также практику внедрения алгоритмов комплексного развития территорий и инфраструктурного меню.

Как заявил Сергей Меликов, все села в регионе необходимо обеспечить качественными и современными документами территориального планирования, так как это даст возможность гарантировать сбалансированный и комплексный подход к застройке территорий. В результате чего архитектура городов станет лучше, появятся условия для обеспечения дагестанцев жильем, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурой, удовлетворяющей потребности жителей. Подробнее можно прочитать тут.