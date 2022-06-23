Джамалутдинов подчеркнул, что одна из основных задач ведомства – максимально информировать население о всех изменениях, происходящих в регионе.
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Руководитель агентства информации и печати Абдуразак Джамалутдинов рассказал об эффективности освещения работы органов исполнительной власти в СМИ сегодня, на заседании Правительства Дагестана.
Джамалутдинов подчеркнул, что одна из основных задач ведомства – максимально информировать население о всех изменениях, происходящих в регионе.
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