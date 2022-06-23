ЗАМАНА - Руководитель агентства информации и печати рассказал об эффективном освещении работы дагестанской власти

Руководитель агентства информации и печати рассказал об эффективном освещении работы дагестанской власти

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23 июня, 2022. Четверг 15:29
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Руководитель агентства информации и печати рассказал об эффективном освещении работы дагестанской власти

 Руководитель агентства информации и печати Абдуразак Джамалутдинов рассказал об эффективности освещения работы органов исполнительной власти в СМИ сегодня, на заседании Правительства Дагестана.

Руководитель агентства информации и печати рассказал об эффективном освещении работы дагестанской власти
Политика

Джамалутдинов подчеркнул, что одна из основных задач ведомства – максимально информировать население о всех изменениях, происходящих в регионе.

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