Известно, что Рабаданову 37 лет. В 2011 году он окончил ДГУ, а в 2015 баллотировался в депутаты Советского района Махачкалы.
Спустя 5 лет, в 2020 году он стал депутатом Кировского района Махачкалы.
Как сообщает РИА «Дагестан», распоряжение о новом общественным советнике было подписано Сергеем Меликовым.
Известно, что Рабаданову 37 лет. В 2011 году он окончил ДГУ, а в 2015 баллотировался в депутаты Советского района Махачкалы.
Спустя 5 лет, в 2020 году он стал депутатом Кировского района Махачкалы.
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