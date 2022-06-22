ЗАМАНА - Новым помощником Сергея Меликова стал Рабадан Рабаданов

Новым помощником Сергея Меликова стал Рабадан Рабаданов

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22 июня, 2022. Среда 14:06
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Новым помощником Сергея Меликова стал Рабадан Рабаданов

Как сообщает РИА «Дагестан», распоряжение о новом общественным советнике было подписано Сергеем Меликовым.

Новым помощником Сергея Меликова стал Рабадан Рабаданов
Политика

Известно, что Рабаданову  37 лет. В 2011 году он окончил ДГУ, а в 2015 баллотировался в депутаты Советского района Махачкалы.

Спустя 5 лет, в 2020 году он стал депутатом Кировского района Махачкалы.

 

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