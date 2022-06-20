ЗАМАНА - Сергей Меликов в интервью РИА «Новости» рассказал о туристических перспективах Дагестана

Сергей Меликов в интервью РИА «Новости» рассказал о туристических перспективах Дагестана

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20 июня, 2022. Понедельник 15:09
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Сергей Меликов в интервью РИА «Новости» рассказал о туристических перспективах Дагестана

По словам Сергея Меликова, у Дагестана есть все шансы стать зоной туризма, но такая задача перед местной властью пока не стоит.

Сергей Меликов в интервью РИА «Новости» рассказал о туристических перспективах Дагестана
Политика

Для гостей региона создадут 5 туристических кластеров.

Подробнее – здесь.

 

 

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