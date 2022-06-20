Для гостей региона создадут 5 туристических кластеров.
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По словам Сергея Меликова, у Дагестана есть все шансы стать зоной туризма, но такая задача перед местной властью пока не стоит.
Для гостей региона создадут 5 туристических кластеров.
Подробнее – здесь.
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