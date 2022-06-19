Он также подчеркнул, что первичное звено здравоохранения становится на рельсы, с ведущими медицинскими центрами страны достигнута договоренность о сотрудничестве.
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В своей поздравительной речи он отметил, что сфера здравоохранения — приоритетна в государственной политике, а в Дагестане работает 45 тысяч врачей, готовых всегда прийти на помощь населению.
Он также подчеркнул, что первичное звено здравоохранения становится на рельсы, с ведущими медицинскими центрами страны достигнута договоренность о сотрудничестве.
Подробнее — здесь
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