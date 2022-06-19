Сергей Меликов поздравил врачей региона с профессиональным праздником

В своей поздравительной речи он отметил, что сфера здравоохранения — приоритетна в государственной политике, а в Дагестане работает 45 тысяч врачей, готовых всегда прийти на помощь населению.