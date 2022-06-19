ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил с профессиональным праздником врачей Дагестана

Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил с профессиональным праздником врачей Дагестана

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19 июня, 2022. Воскресенье 10:03
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Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил с профессиональным праздником врачей Дагестана

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил с днем медицинского работника работников и ветеранов здравоохранения. 

Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил с профессиональным праздником врачей Дагестана
Политика

 

Он подчеркнул, что медицина — благодарная и востребованная профессия, а работу врачей во время пандемии будут помнить все. 

 

«Спасибо за вашу работу и труд», — подчеркнул Абдулмуслимов. 

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