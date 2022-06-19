Он подчеркнул, что медицина — благодарная и востребованная профессия, а работу врачей во время пандемии будут помнить все.
«Спасибо за вашу работу и труд», — подчеркнул Абдулмуслимов.
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Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил с днем медицинского работника работников и ветеранов здравоохранения.
Он подчеркнул, что медицина — благодарная и востребованная профессия, а работу врачей во время пандемии будут помнить все.
«Спасибо за вашу работу и труд», — подчеркнул Абдулмуслимов.
Подробнее — здесь.
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