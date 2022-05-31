В рамках совещания собравшиеся обсудили процесс реализации и результаты внедрения ИТС Махачкалинской агломерации, принимаемые меры по достижению второго уровня зрелости и техническое содержание инфраструктуры.

По первому вопросу с докладом выступил заместитель руководителя администрации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» Хаким Ашиков.

Как он заявил, в минувшем году были сформированы два модуля - координированного управления движением и управления движением общественного транспорта, обустроены Центр обработки данных и Центр управления дорожным движением. Модернизированы и дооснащены 23 светофорных объекта.

«В 2022 году предусмотрено создание еще двух модулей - конфигурации сценарных планов управления движением и администрирования транспортных правонарушений, одной подсистемы интеграции внешних и смежных информационных систем, а также ремонт и дооснащение 13 светофоров», — отметил Ашиков.