ЗАМАНА - Работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы продолжается в Махачкале

Работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы продолжается в Махачкале

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31 мая, 2022. Вторник 16:15
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Работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы продолжается в Махачкале
Под руководством заместителя премьер-министра Дагестана Ризвана Газимагомедова вчера, 30 мая, прошло первое собрание Межведомственной рабочей команды по внедрению интеллектуальной транспортной системы Махачкалинской агломерации.
Работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы продолжается в Махачкале
Политика

В рамках совещания собравшиеся обсудили процесс реализации и результаты внедрения ИТС Махачкалинской агломерации, принимаемые меры по достижению второго уровня зрелости и техническое содержание инфраструктуры.

По первому вопросу с докладом выступил заместитель руководителя администрации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» Хаким Ашиков.

Как он заявил, в минувшем году были сформированы два модуля - координированного управления движением и управления движением общественного транспорта, обустроены Центр обработки данных и Центр управления дорожным движением. Модернизированы и дооснащены 23 светофорных объекта. 

«В 2022 году предусмотрено создание еще двух модулей - конфигурации сценарных планов управления движением и администрирования транспортных правонарушений, одной подсистемы интеграции внешних и смежных информационных систем, а также ремонт и дооснащение 13 светофоров», — отметил Ашиков.

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