ЗАМАНА - Обсуждены меры по предупреждению коррупционных нарушений при осуществлении закупок

Обсуждены меры по предупреждению коррупционных нарушений при осуществлении закупок

Автор
27 мая, 2022. Пятница 14:34
|||
Обсуждены меры по предупреждению коррупционных нарушений при осуществлении закупок

Под руководством лидера РД Сергея Меликова прошло собрание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике.

Обсуждены меры по предупреждению коррупционных нарушений при осуществлении закупок
Политика

Они обсудили меры по предупреждению коррупционных нарушений при проведении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Выделив в качестве важной цели государственной политики в области противодействия коррупции борьбу с нарушениями при проведении закупок, руководитель региона отметил, что подобное значение области закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в большей степени обусловлено объемом направляемых на эти задачи бюджетных средств.

«Стабильная работа этой отрасли может помочь в развитии экономики, стимулируя предпринимательскую деятельность, но самое важное – эффективные закупки позволяют обеспечивать повышение уровня и качества жизни граждан, решать серьезные социальные проблемы. В то же время анализ ситуации демонстрирует, что система закупок у нас пока работает с крупными сбоями», – заметил Меликов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

 

Прочитано 18 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top