Обсуждены меры по предупреждению коррупционных нарушений при осуществлении закупок

Под руководством лидера РД Сергея Меликова прошло собрание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике.

Они обсудили меры по предупреждению коррупционных нарушений при проведении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Выделив в качестве важной цели государственной политики в области противодействия коррупции борьбу с нарушениями при проведении закупок, руководитель региона отметил, что подобное значение области закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в большей степени обусловлено объемом направляемых на эти задачи бюджетных средств.

«Стабильная работа этой отрасли может помочь в развитии экономики, стимулируя предпринимательскую деятельность, но самое важное – эффективные закупки позволяют обеспечивать повышение уровня и качества жизни граждан, решать серьезные социальные проблемы. В то же время анализ ситуации демонстрирует, что система закупок у нас пока работает с крупными сбоями», – заметил Меликов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.