«Проектирование выявило большие проблемы: обе стороны вдоль проспекта полностью застроены зданиями. У нас больше средств, чем на ремонт, уйдет на демонтаж и выкуп этих участков. Если проект стоил 3 миллиарда рублей, еще в 5 млрд миллиард обошелся бы выкуп земельных участков. Поэтому мы решили идти по другому пути и развернули судебную работу. Уже по 30-ти объектам существуют вступившие в силу решения суда по сносу. По большей части там находятся торговые центры без каких-либо документов», – заявил Дадаев.
Салман Дадаев назвал причину приостановки реконструкции проспекта Имама Шамиля
- Автор Дарья
- 27 мая, 2022. Пятница 08:14
Нелегальные объекты по проспекту Имама Шамиля стали причиной приостановки запланированного ремонта этой магистрали, проинформировал в ходе «муниципального часа» в парламенте Дагестана глава Махачкалы Салман Дадаев.
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