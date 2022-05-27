ЗАМАНА - Салман Дадаев назвал причину приостановки реконструкции проспекта Имама Шамиля

Салман Дадаев назвал причину приостановки реконструкции проспекта Имама Шамиля

Автор
27 мая, 2022. Пятница 08:14
|||
Салман Дадаев назвал причину приостановки реконструкции проспекта Имама Шамиля

Нелегальные объекты по проспекту Имама Шамиля стали причиной приостановки запланированного ремонта этой магистрали, проинформировал в ходе «муниципального часа» в парламенте Дагестана глава Махачкалы Салман Дадаев.

Салман Дадаев назвал причину приостановки реконструкции проспекта Имама Шамиля
Политика

«Проектирование выявило большие проблемы: обе стороны вдоль проспекта полностью застроены зданиями. У нас больше средств, чем на ремонт, уйдет на демонтаж и выкуп этих участков. Если проект стоил 3 миллиарда рублей, еще в 5 млрд миллиард обошелся бы выкуп земельных участков. Поэтому мы решили идти по другому пути и развернули судебную работу. Уже по 30-ти объектам существуют вступившие в силу решения суда по сносу. По большей части там находятся торговые центры без каких-либо документов», – заявил Дадаев.

Прочитано 30 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top