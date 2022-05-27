Салман Дадаев назвал причину приостановки реконструкции проспекта Имама Шамиля

«Проектирование выявило большие проблемы: обе стороны вдоль проспекта полностью застроены зданиями. У нас больше средств, чем на ремонт, уйдет на демонтаж и выкуп этих участков. Если проект стоил 3 миллиарда рублей, еще в 5 млрд миллиард обошелся бы выкуп земельных участков. Поэтому мы решили идти по другому пути и развернули судебную работу. Уже по 30-ти объектам существуют вступившие в силу решения суда по сносу. По большей части там находятся торговые центры без каких-либо документов», – заявил Дадаев.