ЗАМАНА - Две новые школы взамен сгоревших построят в Цунтинском районе

Две новые школы взамен сгоревших построят в Цунтинском районе

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27 мая, 2022. Пятница 01:47
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Две новые школы взамен сгоревших построят в Цунтинском районе
Вчера, 26 мая, под руководством первого заместителя премьер-министра РД Манвела Мажонца прошло рабочее собрание на тему новых образовательных учреждений модульного типа взамен сгоревших в населенных пунктах Хибиятли и Мекали Цунтинского района.
Две новые школы взамен сгоревших построят в Цунтинском районе
Политика

Начиная собрание, первый вице-премьер подчеркнул актуальность обсуждаемого вопроса, так как строительство объектов образования стоит на контроле у руководителя Дагестана Сергея Меликова.

«С учётом нынешней ситуации нужно как можно оперативнее организовать нормальный учебный процесс. Основная цель для нас — сделать всё возможное, чтобы к началу следующего года дети сел как можно скорее смогли начать учебу в новой школе», — заметил Манвел Мажонц. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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