Начиная собрание, первый вице-премьер подчеркнул актуальность обсуждаемого вопроса, так как строительство объектов образования стоит на контроле у руководителя Дагестана Сергея Меликова.

«С учётом нынешней ситуации нужно как можно оперативнее организовать нормальный учебный процесс. Основная цель для нас — сделать всё возможное, чтобы к началу следующего года дети сел как можно скорее смогли начать учебу в новой школе», — заметил Манвел Мажонц. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.