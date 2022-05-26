Первой они обсудили тему процесса заключения органами исполнительной власти Дагестана соглашений по мероприятиям, которые реализуются с использованием бюджетных средств, в том числе в рамках нацпроектов.

Руслан Алиев отметил, что вопросы укрепления финансовой обеспеченности регионов страны и формирования условий для стабильного и сбалансированного исполнения бюджетов субъектов России остаются приоритетом государственной политики в области межбюджетных отношений. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.