ЗАМАНА - Дагестан ускорит контрактацию по госпрограммам и национальным проектам

Дагестан ускорит контрактацию по госпрограммам и национальным проектам

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26 мая, 2022. Четверг 01:58
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Дагестан ускорит контрактацию по госпрограммам и национальным проектам
Под руководством первого заместителя премьер-министра РД Руслана Алиева вчера, 25 мая, прошло собрание руководства региона.
Дагестан ускорит контрактацию по госпрограммам и национальным проектам
Политика

Первой они обсудили тему процесса заключения органами исполнительной власти Дагестана соглашений по мероприятиям, которые реализуются с использованием бюджетных средств, в том числе в рамках нацпроектов.

Руслан Алиев отметил, что вопросы укрепления финансовой обеспеченности регионов страны и формирования условий для стабильного и сбалансированного исполнения бюджетов субъектов России остаются приоритетом государственной политики в области межбюджетных отношений. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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