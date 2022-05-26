Дагестан договорился о совместной работе с Федеральным агентством по туризму и туроператорами

Они обсудили тему туристических возможностей республики и его потенциал.

«Дагестан по всем рейтингам на данный момент просто бьет рекорды популярности: на майские выходные по целому ряду систем бронирования регион обошел даже кавказские Минеральные Воды, которые по традиции являются лидером по туристическому потоку на Кавказе. И нам, конечно, вместе необходимо приложить усилия, дабы в оперативном режиме и туристическую инфраструктуру развивать, и обеспечивающую, потому что число желающих посетить регион с каждым годом растет», – отметила начальница Ростуризма.

Глава Дагестана поблагодарил федеральное ведомство за программы, которые делают Дагестан более доступным для жителей страны с совершенно разными финансовыми доходами. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.