ЗАМАНА - Дагестан договорился о совместной работе с Федеральным агентством по туризму и туроператорами

Дагестан договорился о совместной работе с Федеральным агентством по туризму и туроператорами

Автор
26 мая, 2022. Четверг 00:53
|||
Дагестан договорился о совместной работе с Федеральным агентством по туризму и туроператорами

Вчера, 25 мая, в Каспийске руководитель РД Сергей Меликов встретился с главой Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой.

Дагестан договорился о совместной работе с Федеральным агентством по туризму и туроператорами
Политика

Они обсудили тему туристических возможностей республики и его потенциал.

«Дагестан по всем рейтингам на данный момент просто бьет рекорды популярности: на майские выходные по целому ряду систем бронирования регион обошел даже кавказские Минеральные Воды, которые по традиции являются лидером по туристическому потоку на Кавказе. И нам, конечно, вместе необходимо приложить усилия, дабы в оперативном режиме и туристическую инфраструктуру развивать, и обеспечивающую, потому что число желающих посетить регион с каждым годом растет», – отметила начальница Ростуризма.

Глава Дагестана поблагодарил федеральное ведомство за программы, которые делают Дагестан более доступным для жителей страны с совершенно разными финансовыми доходами. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 16 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top