ЗАМАНА - Сергей Меликов встретился со студентами Московской школы профессиональной филантропии

Сергей Меликов встретился со студентами Московской школы профессиональной филантропии

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25 мая, 2022. Среда 15:16
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Сергей Меликов встретился со студентами Московской школы профессиональной филантропии

Руководитель Дагестана Сергей Меликов в эти минуты в Каспийске проводит встречу со студентами Московской школы профессиональной филантропии фонда «Друзья».

Сергей Меликов встретился со студентами Московской школы профессиональной филантропии
Политика

Московская школа профессиональной филантропии фонда «Друзья» организовала образовательный модуль в республике. В общем в регион прилетели 32 студента и около 20 сотрудников школы.

Глава РД рассказал о работе некоммерческих организаций региона, о поддержке меценатов и воспитании детей. Меликов отметил, что в регионе активно идет волонтёрская работа и общественная деятельность среди молодого поколения дагестанцев. «Равнодушных людей в республике почти нет», – подчеркнул он и привёл в пример сплочённость дагестанцев в период эпидемии. Также Меликов ответил на вопросы сотрудников фонда.

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