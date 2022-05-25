Сергей Меликов встретился со студентами Московской школы профессиональной филантропии

Руководитель Дагестана Сергей Меликов в эти минуты в Каспийске проводит встречу со студентами Московской школы профессиональной филантропии фонда «Друзья».

Московская школа профессиональной филантропии фонда «Друзья» организовала образовательный модуль в республике. В общем в регион прилетели 32 студента и около 20 сотрудников школы.

Глава РД рассказал о работе некоммерческих организаций региона, о поддержке меценатов и воспитании детей. Меликов отметил, что в регионе активно идет волонтёрская работа и общественная деятельность среди молодого поколения дагестанцев. «Равнодушных людей в республике почти нет», – подчеркнул он и привёл в пример сплочённость дагестанцев в период эпидемии. Также Меликов ответил на вопросы сотрудников фонда.