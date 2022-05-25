ЗАМАНА - Делегация Федерального казначейства России посетила Дагестан

Делегация Федерального казначейства России посетила Дагестан

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25 мая, 2022. Среда 08:10
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Делегация Федерального казначейства России посетила Дагестан

Делегация Федерального казначейства РФ с рабочей поездкой приехала в Дагестан, информирует пресс-служба УФК республики.

Делегация Федерального казначейства России посетила Дагестан
Политика

Совместно с начальником Управления Федерального казначейства по Дагестану Абдулпатахом Амирхановым гости посетили ряд территориальных отделов УФК по региону, провели выездные собрания на тему работы территориальных отделов.

Так, они провели выездные мероприятия в следующих городах и районах: Избербаш, Дербент, Кизилюрт, Унцукульский и Гунибский.

«В рамках поездки они обсудили темы некоторого переформатирования работы УФК по региону. Отдельно были озвучены вопросы оптимизации структуры и имущественного комплекса Управления Федерального казначейства по республике, соответствующие предложения внесены Абдулпатахом Амирхановым», – сообщает пресс-служба.

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