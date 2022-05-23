Сергей Меликов выразил соболезнования Юнус-Беку Евкурову в связи с гибелью племянника в Украине

Автор Дарья |||

Руководитель РД Сергей Меликов выразил соболезнования заместителю главы министерства обороны России, генерал-лейтенанту, Герою РФ Юнус-Беку Евкурову в связи со смертью его племянника Адама Хамхоева при исполнении воинского долга в ходе специальной операции в Украине. Об этом информирует пресс-служба лидера республики.