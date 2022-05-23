ЗАМАНА - Сергей Меликов выразил соболезнования Юнус-Беку Евкурову в связи с гибелью племянника в Украине

Сергей Меликов выразил соболезнования Юнус-Беку Евкурову в связи с гибелью племянника в Украине

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23 мая, 2022. Понедельник 11:13
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Сергей Меликов выразил соболезнования Юнус-Беку Евкурову в связи с гибелью племянника в Украине

Руководитель РД Сергей Меликов выразил соболезнования заместителю главы министерства обороны России, генерал-лейтенанту, Герою РФ Юнус-Беку Евкурову в связи со смертью его племянника Адама Хамхоева при исполнении воинского долга в ходе специальной операции в Украине. Об этом информирует пресс-служба лидера республики.

Сергей Меликов выразил соболезнования Юнус-Беку Евкурову в связи с гибелью племянника в Украине
Политика

Меликов подчеркнул, что делом своей жизни он избрал служение родине и, продолжив офицерскую династию, стал воином-десантником.  «Достойный сын Ингушетии погиб в бою, отстаивая безопасность нашей многонациональной страны. Знаю, что никакие слова сочувствия не уменьшат горечь невосполнимой утраты. Вечная память Герою!», – отметил Сергей Меликов в своем обращении.

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