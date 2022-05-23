Депутат Муртазали Рабаданов рассмотрел обращения граждан в приемной «Единой России»

В этот день Рабаданов принял 8 человек, в том числе двух махачкалинок с просьбой улучшения жилищных условий. У одной из них, пенсионерки Пазират Касимовой, дом после оползня в 1988 году пребывает в плачевном состоянии.

Руководство поселка Н.Кяхулай информирует, что дом капитальному ремонту не подлежит и проживание в нем невозможно, так как он находится на территории оползня. При этом в здании проживают 4 семьи. Эту проблему депутат взял на контроль и направил заявки в соответствующие органы. К Рабаданову обратились и с проблемами, которые касались поступления в университет, перевода и так далее.