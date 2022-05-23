ЗАМАНА - Депутат Муртазали Рабаданов рассмотрел обращения граждан в приемной «Единой России»

Депутат Муртазали Рабаданов рассмотрел обращения граждан в приемной «Единой России»

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23 мая, 2022. Понедельник 09:51
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Депутат Муртазали Рабаданов рассмотрел обращения граждан в приемной «Единой России»

В пятницу, 20 мая, в Республиканской общественной приемной «Единой России» личный прием граждан провел депутат регионального парламента и ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

Депутат Муртазали Рабаданов рассмотрел обращения граждан в приемной «Единой России»
Политика

В этот день Рабаданов принял 8 человек, в том числе двух махачкалинок с просьбой улучшения жилищных условий. У одной из них, пенсионерки Пазират Касимовой, дом после оползня в 1988 году пребывает в плачевном состоянии.

Руководство поселка Н.Кяхулай информирует, что дом капитальному ремонту не подлежит и проживание в нем невозможно, так как он находится на территории оползня. При этом в здании проживают 4 семьи. Эту проблему депутат взял на контроль и направил заявки в соответствующие органы. К Рабаданову обратились и с проблемами, которые касались поступления в университет, перевода и так далее.

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