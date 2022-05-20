ЗАМАНА - Перспективы социально-экономического развития Цумадинского района рассмотрели под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова

Перспективы социально-экономического развития Цумадинского района рассмотрели под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова

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20 мая, 2022. Пятница 15:43
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Перспективы социально-экономического развития Цумадинского района рассмотрели под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова
В рамках рабочего визита вчера, 19 мая, премьер-министра РД Абдулмуслима Абдулмуслимова провел в Цумадинском районе собрание на тему социально-экономического развития муниципалитета.
Перспективы социально-экономического развития Цумадинского района рассмотрели под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова
Политика

Начиная собрание, Абдулмуслимова рассказал про предварительные итоги поездки и обозначил цели по развитию района, стоящие перед региональной и муниципальной властью.

В ходе визита правительственная команда посетила 5 сел района: Гигатли-Урух, Хушет, Эчеда, Сильди, Агвали. Они провели ряд объектов, строительство которых идет в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и Республиканской инвестиционной программы. Среди них – фельдшерско-акушерский пункт, спортивный объект и детсад.

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