В рамках рабочего визита вчера, 19 мая, премьер-министра РД Абдулмуслима Абдулмуслимова провел в Цумадинском районе собрание на тему социально-экономического развития муниципалитета.

Начиная собрание, Абдулмуслимова рассказал про предварительные итоги поездки и обозначил цели по развитию района, стоящие перед региональной и муниципальной властью.

В ходе визита правительственная команда посетила 5 сел района: Гигатли-Урух, Хушет, Эчеда, Сильди, Агвали. Они провели ряд объектов, строительство которых идет в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и Республиканской инвестиционной программы. Среди них – фельдшерско-акушерский пункт, спортивный объект и детсад.