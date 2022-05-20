Строительство дошкольного учреждения стартовало в 2020 году, здесь работают 12 строителей и используются 3 единицы техники.

Как отмечает подрядчик, все ремонтные работы на объекте они собираются завершить в этом году.

В общем и целом премьер положительно оценил результаты осуществленных работ, поручив ускорить темпы работы.

В фельдшерско-акушерском пункте Абдулмуслимов поговорил с медиками, которые прибыли в село в рамках программы «Земский доктор». Врачи поделились условиями работы и уверили премьер-министра, что всем довольны, в том числе и хорошей зарплатой.