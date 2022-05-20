ЗАМАНА - Премьер-министр РД проверил ход строительства детсада и работу ФАПа в селе Тинди

Премьер-министр РД проверил ход строительства детсада и работу ФАПа в селе Тинди

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20 мая, 2022. Пятница 08:15
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Премьер-министр РД проверил ход строительства детсада и работу ФАПа в селе Тинди
В рамках рабочего визита в Цумадинский район вчера, 19 мая, премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил село Тинди, в котором проверил ход строительства детского сада на 60 мест и работу местного фельдшерско-акушерского пункта.
Премьер-министр РД проверил ход строительства детсада и работу ФАПа в селе Тинди
Политика

Строительство дошкольного учреждения стартовало в 2020 году, здесь работают 12 строителей и используются 3 единицы техники. 

Как отмечает подрядчик, все ремонтные работы на объекте они собираются завершить в этом году.

В общем и целом премьер положительно оценил результаты осуществленных работ, поручив ускорить темпы работы.

В фельдшерско-акушерском пункте Абдулмуслимов поговорил с медиками, которые прибыли в село в рамках программы «Земский доктор». Врачи поделились условиями работы и уверили премьер-министра, что всем довольны, в том числе и хорошей зарплатой.

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