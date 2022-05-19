Основной темой собрания были меры поддержки бизнеса в целом, а также уменьшения числа проверок и чрезмерного необоснованного контроля. Это, как заметил лидер республики, становится крайне важным в условиях, когда Россия столкнулась с западными санкциями и изменением базовых параметров экономических алгоритмов.
«Данные задачи ставит федеральное правительство, и нам необходимо приложить максимум усилий, дабы исполнить эти цели», – отметил Сергей Меликов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.