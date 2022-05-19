Под руководством Сергея Меликова обсудили меры защиты бизнеса от необоснованных проверок

Руководитель РД Сергей Меликов провел собрание Совета по координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов в финансово-бюджетной области при Главе РД.

Основной темой собрания были меры поддержки бизнеса в целом, а также уменьшения числа проверок и чрезмерного необоснованного контроля. Это, как заметил лидер республики, становится крайне важным в условиях, когда Россия столкнулась с западными санкциями и изменением базовых параметров экономических алгоритмов.

«Данные задачи ставит федеральное правительство, и нам необходимо приложить максимум усилий, дабы исполнить эти цели», – отметил Сергей Меликов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.