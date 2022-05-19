ЗАМАНА - Под руководством Сергея Меликова обсудили меры защиты бизнеса от необоснованных проверок

Под руководством Сергея Меликова обсудили меры защиты бизнеса от необоснованных проверок

Автор
19 мая, 2022. Четверг 00:37
|||
Под руководством Сергея Меликова обсудили меры защиты бизнеса от необоснованных проверок

Руководитель РД Сергей Меликов провел собрание Совета по координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов в финансово-бюджетной области при Главе РД.

Под руководством Сергея Меликова обсудили меры защиты бизнеса от необоснованных проверок
Политика

Основной темой собрания были меры поддержки бизнеса в целом, а также уменьшения числа проверок и чрезмерного необоснованного контроля. Это, как заметил лидер республики, становится крайне важным в условиях, когда Россия столкнулась с западными санкциями и изменением базовых параметров экономических алгоритмов.

«Данные задачи ставит федеральное правительство, и нам необходимо приложить максимум усилий, дабы исполнить эти цели», – отметил Сергей Меликов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 23 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top