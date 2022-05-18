Начиная совещание, Рамазан Джафаров отметил, что на обсуждение вынесено подведение итогов выполнения Плана законопроектной работы Правительства региона за первый квартал текущего года и введение в работу новых правовых актов, которые направлены на стабилизацию экономической ситуации в связи с нынешними западными санкциями против Российской Федерации.

С главным докладом выступил заместитель руководителя министерства юстиции Дагестана Сергей Караченцев. Как он заявил, результаты работы органов исполнительной власти республики по реализации плана законопроектой работы Правительства РД являются положительными. На данный момент план выполнен почти на 100% не только за первый квартал, но и за первое полугодие. План на год предусматривал создание 23 законопроектов РД, из них 12 законопроектов уже готовы. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.