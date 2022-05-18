ЗАМАНА - В Правительстве Дагестана подвели итоги законопроектной деятельности за I квартал 2022 года

В Правительстве Дагестана подвели итоги законопроектной деятельности за I квартал 2022 года

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18 мая, 2022. Среда 08:18
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В Правительстве Дагестана подвели итоги законопроектной деятельности за I квартал 2022 года
Вчера, 17 мая, под руководством заместителя премьер-министра Дагестана Рамазана Джафарова прошло собрание Комиссии Правительства РД по законопроектной работе.
В Правительстве Дагестана подвели итоги законопроектной деятельности за I квартал 2022 года
Политика

Начиная совещание, Рамазан Джафаров отметил, что на обсуждение вынесено подведение итогов выполнения Плана законопроектной работы Правительства региона за первый квартал текущего года и введение в работу новых правовых актов, которые направлены на стабилизацию экономической ситуации в связи с нынешними западными санкциями против Российской Федерации.

С главным докладом выступил заместитель руководителя министерства юстиции Дагестана Сергей Караченцев. Как он заявил, результаты работы органов исполнительной власти республики по реализации плана законопроектой работы Правительства РД являются положительными. На данный момент план выполнен почти на 100% не только за первый квартал, но и за первое полугодие. План на год предусматривал создание 23 законопроектов РД, из них 12 законопроектов уже готовы. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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