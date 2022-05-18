Они обсудили темы совместной работы региона с банком, в том числе в части поддержки инвестпроектов в различных сферах, поддержки сельхозтоваропроизводителей субъекта.

Александр Дыренко сообщил, что в минувшем году ВТБ открыл в Махачкале офис нового формата, который ориентируется на максимальное применение цифровых каналов и систем самообслуживания. В офисе полноценно получают обслуживание физические и юридические лица. Также открылся офис и в Каспийске.

В будущем ВТБ собирается открыть офис в Дербенте, Махачкале и Хасавюрте. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.