ЗАМАНА - Банк ВТБ открывает новые офисы в Дагестане

Банк ВТБ открывает новые офисы в Дагестане

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18 мая, 2022. Среда 00:48
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Банк ВТБ открывает новые офисы в Дагестане

Вчера, 17 мая, премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с управляющим банком ВТБ в СКФО Александром Дыренко.

Банк ВТБ открывает новые офисы в Дагестане
Политика

Они обсудили темы совместной работы региона с банком, в том числе в части поддержки инвестпроектов в различных сферах, поддержки сельхозтоваропроизводителей субъекта.

Александр Дыренко сообщил, что в минувшем году ВТБ открыл в Махачкале офис нового формата, который ориентируется на максимальное применение цифровых каналов и систем самообслуживания. В офисе полноценно получают обслуживание физические и юридические лица. Также открылся офис и в Каспийске.

В будущем ВТБ собирается открыть офис в Дербенте, Махачкале и Хасавюрте. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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