Собравшиеся обсудили вопросы укрепления связей между Воронежской областью и Дагестаном, развитие межкультурных, межгуманитарных и экономических связей, а также обсудили «Дни Дагестана», приуроченные к 45-летию создания «ВООО Землячество народов Дагестана».
Энрик Муслимов передал приветственные слова от имени главы РД Сергея Меликова, рассказал о туристическом потенциале республики, о региональном опыте по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, поделился планами подписания соглашения о сотрудничестве между Воронежским и Дагестанским государственными университетами.
Александр Гусев заметил, что Воронежская область заинтересована в научном, культурном и студенческом обмене.
Энрик Муслимов подчеркнул, что Воронежская область находится на лидирующих позициях среди регионов РФ, а Дагестан заинтересован в реализации инвестпроектов.
Нужно заметить, что с 16 по 17 мая в Воронежской области проходят Дни Республики Дагестан в Воронежской области.