Губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с руководителем Миннаца РД Энриком Муслимовым

Вчера, 16 мая, в Воронежскую область прибыла делегация правительства РД. Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел встречу с лидером делегации — руководителем министерства по национальной политике и делам религий Дагестана Энриком Муслимовым.

Собравшиеся обсудили вопросы укрепления связей между Воронежской областью и Дагестаном, развитие межкультурных, межгуманитарных и экономических связей, а также обсудили «Дни Дагестана», приуроченные к 45-летию создания «ВООО Землячество народов Дагестана».

Энрик Муслимов передал приветственные слова от имени главы РД Сергея Меликова, рассказал о туристическом потенциале республики, о региональном опыте по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, поделился планами подписания соглашения о сотрудничестве между Воронежским и Дагестанским государственными университетами.

Александр Гусев заметил, что Воронежская область заинтересована в научном, культурном и студенческом обмене.

Энрик Муслимов подчеркнул, что Воронежская область находится на лидирующих позициях среди регионов РФ, а Дагестан заинтересован в реализации инвестпроектов.

Нужно заметить, что с 16 по 17 мая в Воронежской области проходят Дни Республики Дагестан в Воронежской области.