Под руководством руководителя РД обсуждены перспективы развития экономики республики

Начиная заседание, Меликов озвучил необходимость усиления работы органов исполнительной власти и муниципальных образований по выполнению ставящихся руководством страны целей, а также напомнил о персональной ответственности лидеров МО за данную работу.

Как заметил первый вице-премьер региона Руслан Алиев, в регионе реализуется последовательный алгоритм по обеспечению устойчивого развития экономики.

Важным показателем успешности социально-экономической политики Руслан Алиев обозначил доходы жителей. Различные решения для обеспечения позитивных изменений в этом направлении уже приняты. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.