ЗАМАНА - Под руководством руководителя РД обсуждены перспективы развития экономики республики

Под руководством руководителя РД обсуждены перспективы развития экономики республики

Автор
17 мая, 2022. Вторник 08:14
Под руководством руководителя РД обсуждены перспективы развития экономики республики

Вчера, 16 мая, руководитель РД Сергей Меликов провел собрание оперштаба по развитию экономики республики.

Под руководством руководителя РД обсуждены перспективы развития экономики республики
Политика

Начиная заседание, Меликов озвучил необходимость усиления работы органов исполнительной власти и муниципальных образований по выполнению ставящихся руководством страны целей, а также напомнил о персональной ответственности лидеров МО за данную работу.

Как заметил первый вице-премьер региона Руслан Алиев, в регионе реализуется последовательный алгоритм по обеспечению устойчивого развития экономики.

Важным показателем успешности социально-экономической политики Руслан Алиев обозначил доходы жителей. Различные решения для обеспечения позитивных изменений в этом направлении уже приняты. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 32 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top