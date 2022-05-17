ЗАМАНА - Завершилось строительство детского сада на 120 мест в селе Сагаси-Дейбук Каякентского района

Завершилось строительство детского сада на 120 мест в селе Сагаси-Дейбук Каякентского района

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17 мая, 2022. Вторник 02:09
Завершилось строительство детского сада на 120 мест в селе Сагаси-Дейбук Каякентского района
Собрание на тему передачи объектов имущества из собственности Дагестана в собственность муниципальных образований республики прошло вчера, 16 мая, под руководством премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Завершилось строительство детского сада на 120 мест в селе Сагаси-Дейбук Каякентского района
Политика

Собравшиеся обсудили вопросы передачи из региональной собственности в собственность Каякентского района объектов движимого и недвижимого имущества «Дошкольная образовательная организация на 120 мест», находящегося в селе Сагаси-Дейбук.

Данный детсад уже готов, его строительством занималось ФГУП «ГВСУ№ 4» в рамках реализации национального проекта «Демография».

На сегодняшний день объект проходит процедуру лицензирования в министерстве образования и науки РД. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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