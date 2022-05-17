Собравшиеся обсудили вопросы передачи из региональной собственности в собственность Каякентского района объектов движимого и недвижимого имущества «Дошкольная образовательная организация на 120 мест», находящегося в селе Сагаси-Дейбук.

Данный детсад уже готов, его строительством занималось ФГУП «ГВСУ№ 4» в рамках реализации национального проекта «Демография».

На сегодняшний день объект проходит процедуру лицензирования в министерстве образования и науки РД. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.